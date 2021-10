Rouen. Hockey sur glace: nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen face à Nice

Et de trois ! Nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui ont remporté une 3ème victoire en autant de rencontres depuis le début du championnat. Au final, ils s'imposent 4-3 sur la glace des Aigles de Nice lors de la 3ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

"C'est une équipe complétement différente de l'année dernière, ils sont plus complets et peuvent maintenant jouer à quatre lignes, il faudra y aller avec la même détermination que ce soir", prévenait le coach Fabrice Lhenry au sortir de la victoire face à Grenoble.

Début de match compliqué

Et le coach normand ne fut donc pas surpris quand les locaux ouvrirent le score par Brett Switzer après seulement deux minutes de jeu (1-0) pour le seul but du premier tiers-temps.

Les Rouennais parviennent à égaliser peu avant la mi-match, en supériorité numérique, par un rebond bien transformé par Nicolas Ritz sur un lancer de Florian Chakiachvili (1-1).

C'est dans le dernier tiers que les Jaunes et Noirs prennent une première fois l'ascendant dans la rencontre par un but de Benjamin Antonietti. Puis la partie va s'emballer avec quatre buts en un peu plus d'une minute.

Une minute complétement folle

Ce sont d'abord les Niçois qui égalisent avec un nouveau but de Brett Switzer (2-2) avant que les Rouennais ne marquent par deux fois par Florian Chakiachvili et Loïc Lampérier. Les locaux reviendront une dernière fois dans la partie avec un 3ème but de Matej Hamrak (4-3).

Une nouvelle victoire qui permet aux joueurs de Fabrice Lhenry de prendre la tête du classement après trois journées, à égalité de points avec Gap et avec déjà trois points d'avance sur Amiens et Bordeaux. Les Boxers, que les Dragons rencontreront justement mardi 19 septembre 2017 sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 4ème journée.