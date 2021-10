Rouen. Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole s'offre sa première victoire !

Il aura donc fallu attendre la 7ème journée de Domino's Ligue 2 pour voir l'équipe de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'imposer face à Nancy 2-0 vendredi 15 septembre 2017 et enfin sortir de la zone de relégation.

Le match

Les joueurs de l'agglomération rouennaise auront donc confirmé les bonnes choses vu dans le match face à Châteauroux malgré la défaite et les ont enfin mis a profit avec une victoire obtenue au cours de la 2ème mi-temps. En effet, si la première mi-temps ne donnait rien en terme de buts, les Rouges et Jaunes ouvraient la marque à la 72ème minute de jeu par Marvin Gakpa puis doublaient la mise quatre minutes plus tard par Mathieu Duhamel 2-0. Une victoire qui permet aux joueurs de Manu Da Costa de sortir de la zone de relégation et se positionner à la 17ème place.

Les buts

72è: sur un une deux avec Anthony Rogie, Marvin Gakpa adresse une frappe ras terre autant tendue que soudaine qui surprend le gardien Nancéen et qui touche le poteau.

QRM: 1 - Nancy: 0

76è: sur une nouvelle passe en profondeur de Rogie, Mathieu Duhamel se joue de deux défenseurs et parvient a frapper au but et tromper une nouvelle fois la vigilance du portier adverse.

QRM: 2 - Nancy: 0

la fiche

Mi-temps: 0-0, Arbitre: M. Dos Santos

QRM : Hartock, Clauss, Gobron, Lefort, Basque, Oliveira (cap), Tie-Bi, Rogie, Gakpa Madiani 87'), Taufflieb (Plumain 65'), Duhamel (Mamilonne 89'). Entr. Da Costa.

Nancy : Chernik, Diagne, Cuffaut, Saint-Ruf, Muratori, Abergel, Bassi (Robic 80'), Cetout (Ab. Ba 60'), Nordin (Dembele 80'), Hadji (cap), Busin. Entr. Vincent Hognon.