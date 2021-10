Rouen. À Rouen, le Quai des livres de retour sur les bords de Seine

150 exposants étalés du pont Jeanne-d'Arc au pont Guillaume-le-Conquérant, ça ne passe pas inaperçu ! Dimanche 17 septembre 2017, professionnels, associations et particuliers remettent ça pour une 18e édition du Quai des livres sur les rives de Seine à Rouen (Seine-Maritime).

De la lecture pour tous

Des romans plus ou moins anciens, des BD, des ouvrages scientifiques et historiques... Il y a des livres d'occasion pour tous les goûts ! De quoi faire venir une nouvelle fois le public en nombre sur les quais rive droite... si le temps le permet. "On est prudents avec la météo... Si on attire 10 000 visiteurs ce sera déjà bien !", assure Patrice Ducellier, qui organise l'événement avec une douzaine de bénévoles.

Sur place, les flâneurs pourront aussi profiter du 6e Salon des écrivains normands. 45 écrivains et trois invités d'honneur y seront présents pour vendre et dédicacer leurs livres. "La règle, c'est qu'il faut vivre, être originaire ou écrire sur la Normandie", conclut Patrice Ducellier.

Pratique. Quai des livres, dimanche 17 septembre 2017 de 9h à 18h. Sur les quais rive droite à Rouen. Entrée libre.