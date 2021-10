Rouen. Football: le FC Rouen se déplace à Gonfrevillle

Après avoir passé le 3e tour de la Coupe de France avec une victoire face à Barentin 8-1, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route du championnat de Nationale 3 en se déplaçant à Gonfreville-l'Orcher pour le compte de la 4e journée.

Bon début de championnat pour le FC Rouen

Si les Rouges et Blancs effectuent un début de championnat plutôt bon, avec deux victoires, une défaite et une 4e place au classement, les joueurs de Gonfreville sont un peu moins en fête avec un bilan d'une seule victoire pour deux défaites et une place de 11e au classement.

Les joueurs de Manu Abreu tenteront donc de faire aussi bien que contre Pacy où ils s'étaient imposés sur le score de 1-0 et étaient repartis avec les trois points de la victoire.