Lisieux. Ouragan Irma : un capitaine du Calvados pour coordonner les pompiers à Saint-Martin

Âgé de 45 ans et à la tête des pompiers du secteur de Lisieux dans le Calvados, Bruno Bettioui s'est porté volontaire pour prêter main-forte à la population de Saint-Martin, dont l'île a été dévastée par le passage de l'ouragan Irma le mercredi 6 septembre 2017. Il a été retenu par les responsables de la Zone de défense ouest à Rennes qui ont décidé de le mettre à disposition du ministère de l'intérieur pour assurer des missions de coordinations.

"Nous sommes là pour ça"

"Avant de penser à la reconstruction, il faut permettre le retour à la normale le plus rapidement possible, assure le capitaine lexovien dont le départ pour Saint-Martin est fixé au vendredi 15 septembre, pour une durée de trois semaines. Le défi numéro 1 est de rétablir les différents réseaux: routes, eau potable, électricité et communication". Pas moins de 2 000 personnes, des militaires aux agents Erdf en passant par les pompiers, participent à l'effort collectif pour relever l'île du chaos dans lequel elle se trouve, et garantir au plus vite salubrité et sécurité.

Seul pompier du Calvados engagé pour l'instant à Saint-Martin, Bruno Bettioui a pris sur ses congés pour se mettre à disposition. "C'est normal car il faut bien des personnes pour faire ce travail de retour à la normale et nous, les sapeurs-pompiers, nous sommes formés à ça."

D'autres Normands, Gentil De Passos et Damien Dupety, deux pompiers de l'Eure cette fois-ci, participent eux aussi aux opérations d'aides aux victimes de l'ouragan.