Hors Normandie. Un nouvel album pour Raphaël

A 41 ans, le chanteur écrivain et réalisateur s'apprête à sortir son 8ème album studio.

"Ancicyclone" est attendu pour le 22 septembre et sera en quelque sorte la suite logique de "Retourner à la mer", un recueil de nouvelles édité chez Gallimard et lauréat du prix Goncourt catégorie "nouvelle".

L'artiste, plutôt discret, était même passé inaperçu parmi les sélectionnés :

"Les gens du prix ne savaient pas que j'étais chanteur. Je m'attendais à beaucoup moins de bienveillance, c'était inespéré".

Avec ce nouvel album, il poursuit ce travail : "Anticyclone est directement lié à l'écriture de nouvelles. J'ai veillé à transposer leur côté ascétique aux chansons".

A l'affiche de ce nouvel album, une collaboration avec Gaëtan Roussel, le patron de Louise Attaque, mais également un duo avec celle qui partage sa vie, Mélanie Thierry :

"Je trouvais ça joli de la chanter avec Mélanie plutôt qu'avec quelqu'un que je ne connais pas. Elle a une très jolie voix. Après, elle n'est pas chanteuse et je crois qu'elle n'est pas attirée par ça, c'est une pure actrice. Elle n'avait pas envie d'aller en studio, ça l'angoissait. Donc, un jour, on a fait un essai à la maison et Gaëtan a trouvé que c'était très bien. Elle était en pyjama mais ça ne se voyait pas !"

Rendez-vous le 22 septembre pour écouter tout ça !