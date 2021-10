Rouen. Les grands chantiers d'avenir de la Métropole de Rouen

Entre l'emménagement dans ses nouveaux locaux flambant neufs du Hangar 108 et la rénovation de plusieurs ponts, trémies et axes routiers, l'été de la Métropole Rouen Normandie a été riche en travaux. Mais le cycle perpétuel des chantiers ne devrait pas s'arrêter de sitôt puisque le bureau du président de la Métropole, Frédéric Sanchez, regorge de nouveaux projets à réaliser ou d'anciennes idées à concrétiser.

La ligne LNPN

C'est peut-être le projet le plus important en terme d'investissement et celui qui divise le plus dans l'agglomération. La Ligne nouvelle Paris-Normandie est dans les tuyaux depuis quelques années mais elle peine à faire consensus chez les élus. Pourtant, "il faut qu'il n'y ait qu'une seule voix et se mettre d'accord sur le tracé", selon Frédéric Sanchez, au risque de voir le projet devancé par d'autres dossiers concurrents comme la ligne Bordeaux-Toulouse.

Pas une mince affaire, donc, si on met autour de la table les élus d'Ile-de-France pour la section Paris-Mantes, des élus de l'Eure pour le tronçon Mantes-Évreux et ceux de Seine-Maritime pour le trajet Rouen-Yvetot. Pour le projet de la nouvelle gare Saint-Sever qui pourrait voir le jour sur la rive gauche, "les études se poursuivent". Mais le sujet de cet automne, c'est bien le tracé de la future ligne. "Il faut que ce soit efficient en terme d'investissement parce que là on parle en milliards d'euros", rappelle le président de la Métropole alors que des premières réponses pourraient arriver à l'issue d'une réunion programmée le 27 octobre prochain.

La passerelle piétonne

Sur la rive droite de Rouen, les ponts Flaubert et Guillaume-le-Conquérant sont éloignés de 1 400 mètres. Ce qui représente un sacré détour pour traverser la Seine si l'on veut, par exemple, aller du Panorama XXL jusqu'au 106. Pour faciliter la traversée des piétons et des vélos, la Métropole planche depuis quelques années sur un projet de passerelle qui viendrait se poser entre les ponts... soit au niveau de son nouveau siège du Hangar 108.

"Je vais lancer une délibération en octobre pour lancer la procédure", assure Frédéric Sanchez, tout en précisant qu'il n'y a pas de calendrier de défini pour la suite de ce dossier. Le but de cette délibération est d'estimer la faisabilité de ce "septième pont rouennais" et son coût selon plusieurs critères tels que l'emplacement, la hauteur et même le fait qu'il soit mobile ou non, même si Frédéric Sanchez n'est pas partisan de cette dernière option.

Le Panorama XXL

Depuis son installation sur les quais de Seine, le Panorama XXL fait débat. Il faut bien dire que ce gros cylindre bleu de plus de 30m de haut ne passe pas inaperçu dans la ville. Avec son permis de construire provisoire courant jusqu'en 2020, le Panorama a longtemps été présenté comme une structure provisoire. Seulement voilà, depuis son ouverture en décembre 2014, les fresques accueillent de plus en plus de touristes et participent au rayonnement touristique de la Métropole.

"Selon la hausse de la fréquentation, on va envisager le transfert de l'équipement sur la rive gauche de façon pérenne, décrit Frédéric Sanchez. Le Panorama n'a pas vocation à rester sur la rive droite." Les élus devraient être interrogés sur la question au cours de l'année 2018 et décider d'arrêter définitivement l'expérience ou de déplacer la structure pour le début de la décennie 2020. Le président de la Métropole opte, lui, pour un déménagement : "Le site est bien identifié, c'est entre le 108 et le pont Flaubert. Il y a un grand espace ici qui est pensé pour un équipement culturel." En changeant d'emplacement, certes, mais le cylindre bleu du Panorama XXL pourrait donc s'inscrire dans le futur de l'agglomération rouennaise.