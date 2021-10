Foire de Caen 2017. Un village des sports s'installe à la foire de Caen

À l'occasion du week-end d'ouverture de la Foire de Caen, les équipes de Caen Event installent un "Village des Sports" le 15, 16 et 17 septembre. Situé à l'entrée principale de la foire sous un chapiteau de 1000m2, plus d'une vingtaine de ligues seront présentes pour proposer une offre sportive complète, mêlant animations, démonstrations et initiations. Un moment qui semblait propice pour Frédérique Gervais, coordinatrice du village des sports : "On a la chance d'avoir une ville très sportive. Comme c'est la rentrée, c'était le moment idéal pour mettre en place un Village des Sports car à cette période les enfants, adultes et familles réfléchissent aux différentes activités qu'ils peuvent pratiquer dans l'année". Mettre en place un village des sports est "le moyen d'avoir au même moment, sur le même plateau, pendant 3 jours, plus d'une vingtaine de ligues sportives en même temps qui pourront faire découvrir leur discipline", poursuit-elle.

Un moment de découverte, d'échange et d'animation

Conférences, expositions, animations sportives, zumba party, séances de dédicaces, show sportifs sont au programme pendant ces trois jours. "Le but pour les ligues est de faire découvrir leur discipline, d'échanger avec le public et d'avoir un plus grand nombre d'adhérents. Le sport permet d'avoir une interactivité avec les visiteurs, c'est intéressant", souligne Frédérique Gervais.

Frédérique Gervais, coordonatrice du Village des Sports fait le point des différentes animations Impossible de lire le son.

Un tournoi e-sport

Très en vogue depuis plusieurs années, le marché du jeu vidéo a séduit plus d'un passionné. Au coeur d'un pôle connecté, espace dédié aux nouvelles technologies numériques, la Foire Internationale de Caen accueillera pour la première fois un tournoi de e-sport : jeux vidéos en pratique compétitive. "L'intérêt est d'attirer un nouveau public sur la Foire, notamment les jeunes qui passent énormément de temps sur les jeux vidéos. Par le biais de cette compétition, cela leur permet de venir découvrir la foire et d'être entourés de leurs amis et leur famille", explique la coordinatrice du village sportif. Pas moins de 200 joueurs sont attendus, sous le regard de dizaines de milliers de spectateurs présents sur place ou connectés au live streaming de l'évènement.

À noter qu'au sein de ce village e-sport, plusieurs exposants seront présents, comme le magasin Mood, enseigne d'objets connectés située à Mondeville. Avec la volonté de se faire connaître (Mood n'a que 15 enseignes en France), un grand nombre de nouveautés sport-connecté seront mis à la disposition des visiteurs en guise de test, comme des enceintes, semelles connectées, casques, trottinettes, etc.

Le magasin Mood spécialisé dans les objets connectés aura un stand dans le parc e-sport Impossible de lire le son.

A lire aussi pour tout savoir sur la foire :

• [Notre dossier] Foire de Caen : toujours rentable ?

• A Caen, ils font vivre la France du bout du monde

• Foire de Caen : les nouveauté de l'édition 2017

• Foire de Caen : Tarifs et horaires, tout ce qu'il faut savoir

• Foire internationale de Caen : les parkings seront gratuits

• A la foire de Caen, découvrez le pôle malin, un lieu plein d'astuces et de gadgets en tous genres !

• Ouragan Irma : la Foire internationale de Caen solidaire avec les Caraïbes