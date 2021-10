Rouen. Grève 12 septembre : des perturbations sur le réseau Astuce à Rouen

La CGT de la TCAR s'est jointe au mouvement national qui se prépare pour mardi 12 septembre 2017.

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Astuce toute la journée, sur le métro, les lignes TEOR, les lignes FAST, les lignes régulières et les lignes à vocations scolaires.

Dans le détail, toutes les lignes de métro, les lignes TEOR T1, T2, T3, les lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5, les lignes régulières 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22, 32,40, 41, A, B, C, E, F, et les lignes à vocation scolaire 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 311 seront impactées.

Aucun problème en revanche sur les autres lignes régulières 9, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 88 et les lignes à vocation scolaire Filo'r.

Dans un communiqué, le Réseau astuce précise qu'il "met en place le service garanti afin d'assurer une continuité du service et accompagner les voyageurs dans leurs déplacements." Concrètement, les transports seront assurés avec moins de passage et sur une plage horaire réduite. Tous les détails ici.

