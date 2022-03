Des graines de supporters pour Malherbe

Ce travail a été permis grâce à une forte implication des habitants des quartiers de Caen. "L'objectif est de sensibiliser les parents, les enfants et adolescents en matière de savoirs-être et savoirs-être relationnels face à ces comportements dans les enceintes sportives locales, régionales ou nationales, et de réfléchir aux attitudes à adopter et au respect de l'autre dans la vie de tous les jours", indique l'un des collaborateurs de ce projet, Romain Sénechal.

Agenda

Réunion d'information collective le 19 octobre 2011 et constitution des groupes par demi-journées

Mardi 25 octobre 2011 : Rencontre au CSC Guérinière avec les habitants des différents quartiers, l'association Trimaran et les jeunes footballeurs du centre de formation du Stade Malherbe. Un travail débutera par la connaissance des publics entre eux et leur vécu dans les arènes sportives pour débuter un travail de comportement citoyen.

Mercredi 26 octobre : un même temps de travail sera réalisé dans un autre centre caf avec le début de la pratique théâtre. La journée se terminera par un repas partagé par tous avant de regarder sur écran géant le match de coupe de la Ligue qui opposera Caen à Auxerre.

Jeudi 27 octobre : visite du groupe du centre de formation de foot avec la possibilité de participer à un entraînement des joueurs professionnels de retour d'Auxerre. Représentation théâtrale prévue le soir à la maison de quartier de Venoix.

Vendredi 28 octobre : avec le partenariat CE Poissy, nous serons accueillis au centre d'hébergement de Saint-Aubin pour finaliser notre action et être prêt pour notre représentation théâtrale qui sera jouée le dimanche 6 novembre. Des petites scènes qui ne dépasseront pas 5 à 6 minutes pour ne pas mettre en échec le public famille.