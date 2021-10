Hors Normandie. Bonne ou mauvaise rentrée dans l'horoscope de ce lundi 4 septembre ? 

Bélier

Bon, c'est la rentrée, un trop-plein d'activité pour vos chérubins et un grand vide autour de vous surtout si vous oeuvrez en tant que maman au foyer. Réorganisation de votre domesticité; vous aimez que tout soit nickel après les désordres et dysfonctionnements.

Taureau

Vous recherchez toujours les éléments les plus performants. En commençant par gérer au plus près votre temps, vous lancerez des scuds contre tout laisser-aller et procrastination environnante.

Gémeaux



Vous serez un véritable démiurge. Vous transformez la terre et en faites de l'or. Pensez à déposer vos idées ou tout du moins les protéger. Plus vous êtes inventif et créatif plus vous êtes vulnérable.

Cancer

Ces derniers jours vous vous sentiez un peu tendu pour des raisons diverses et principalement par une angoisse tenace. Cette rentrée aura le bon sens de vous soulager; ça y est l'échéance est passée. On passe à autre chose.

Lion

Vous reprocherez à vos enfants d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Nourriture certes mais aussi et surtout des échafaudages d'envies et de caprices sans aucune nécessité. Il faut bien que jeunesse se passe.

Vierge

Grand besoin de faire du ménage dans votre esprit. Vous péchez par manque de discernement. Tout revêt un peu trop la même urgence alors qu'il y a bon nombre de scories qui ne méritent aucun intérêt.

Balance

Un processus créatif original. Vous vous renouvelez avec une attaque plus tranchante dans la gestion de vos dossiers. Vous avez fait un peu le tour de vos faiblesses et là, vous attaquez fort. Mais cette fois efficacement.

Scorpion

Début de semaine qui vous pousse à décompresser des quelques derniers jours un peu stressants. Vous allez passer une journée plus calme que prévue sans rien de particulier. Du neutre

Sagittaire

Patience le maître mot de la journée; et Dieu sait que ce n'est pas trop votre fort. L'immédiateté est votre diktat. Pour une fois il va falloir prendre votre mal en patience. Quelle belle école de la vie.

Capricorne

Il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur. Vous auriez dû vous y prendre autrement concernant un manque de diplomatie récent. Ce sera un peu difficile de juguler les aigreurs sous forme de règlement de compte.

Verseau

Vous êtes un petit veinard… la chance vous permet de gagner des étapes plus que de l'argent. Si vous désirez étoffer votre carnet d'adresses c'est le jour ou jamais de tenter votre chance.

Poissons

La passion vous dévore. Vénus est dans votre signe et exacerbe les sentiments, les initiatives et les approches bien entendu! Vous êtes heureux de vivre. Ça fait plaisir à voir.