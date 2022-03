Une démission buzz en vidéo !

En ce moment sur le net, il y a pas mal de fanfares qui trainent ! Souvenez vous de cette fanfare qui fait le buzz sur la toile avec la reprise du titre "Party Rock Anthem" du groupe LMFAO (cf article). Il y a du nouveau !

Un employé d'hôtel a présenté sa démission de belle manière, accompagné d'une fanfare. La vidéo de cette facétie est devenue virale sur YouTube. Intitulée "Joey Quits", elle a été regardée près d'un million de fois depuis sa mise en ligne le 12 octobre.



De nombreux blogs l'ont reprise, y compris, le 17 octobre, YouTube Trends. Ce sont les internautes australiens et nord-américains âgés de 25 à 54 ans qui s'y intéressent le plus.



On voit Joey, et son escorte musicale, pénétrer dans l'hôtel par la porte de service et, après une courte attente, remettre à son patron sa lettre de démission. Le groupe se met à jouer, tandis que Joey quitte les lieux.



Plusieurs employés ont claqué la porte de façon spectaculaire et publié leur baroud d'honneur sur YouTube. Parmi les plus connus: Steve Slater, ancien steward de la compagnie Jet Blue, qui a déclenché le toboggan d'urgence et quitté son dernier avion sur les fesses; cet homme qui, juché sur une chaise au son de "Bohemian Rhapsody" de Queen, a ôté sa chemise pour exhiber les mots "I Quit" écrits sur son torse.