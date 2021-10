Hors Normandie. Vendredi, la Terre va croiser le plus gros astéroïde depuis 1890

Le plus gros astéroïde depuis plus d'un siècle à s'approcher de la Terre passera au plus près, vendredi 1er septembre 2017, à une distance de sept millions de kilomètres, sans danger pour notre planète, a indiqué la Nasa.