Lonrai. " Jusqu'à ce que la mort nous sépare ", prix du jury à Lonrai

Un public de plus de trois cent vingt spectateurs a participé à la partie ornaise du Festival des Courts en Fête, à Lonrai, près d'Alençon (Orne).

Le prix du jury a été attribué à Jusqu'à ce la mort nous sépare, du réalisateur Germain Huard. C'est le premier film du réalisateur, une comédie dramatique teintée d'humour noir et de suspense. Le jury a longuement délibéré, les membres étant divisés entre ce film et "Goliath" de Loïc Braché, dans un genre plus dramatique, un court-métrage très actuel et sensible sur la jeunesse.

Le prix du public a été attribué au court-métrage Le mécène, réalisé par Lionel Auguste. Pour son premier court-métrage, le réalisateur a mis en scène une comédie où il manipule adroitement les personnages et le spectateur.

Bon bilan

Le public a apprécié le site et les films dont il a noté la qualité et l'éclectisme.

Le festival a été animé d'une exposition sur l'histoire des courts-métrages, d'airs de jazz, de bandes originales de film, et samedi soir, de musiques de film mixées avec mapping.

