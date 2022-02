Stéphane Bern à la télévision ce soir avec une nouvelle émission.

Vous avez rendez vous avec Stéphane Bern et sa nouvelle émission : “La maison préférée des Français” . Tout ce qui touche à la maison passionne les Français : décoration, bricolage, jardinage, aménagement intérieur etc. Alors parmi les 40 demeures choisies par un panel représentatif de 1000 Français, quelles sont les plus belles ? Quelle est La Maison préférées des Français ? Réponse dans ce nouveau magazine avec Stéphane Bern et ses invités. ça commence à 20h35.

Pour les amateurs de séries fantastiques, un nouveau rendez vous vous est donné ce soir sur la chaîne SyFy. Si vous êtes abonnés, découvrez dès 20h45 le tout premier épisode de "Being Human". Une fiction réalisée par Adam Kane à qui on doit déjà la réalisation de la série Heroes, Supernatural, Pushing Daisies ou The Mentalist. Au programme : une histoire de Vampire qui devrait plaire aux amateurs du genre.

En bref et sur les autres chaînes :

Les Experts Manhattan sur TF1

Joseph L'insoumis sur France 3, un téléfilm français avec Jacques Weber et Anouk Grinberg, c'est à 20h35

La suite de la ligue des champions sur canal avec Real Madrid / Olympique Lyonnais dès 20h45 pour les abonnés.

Sur M6, suite de la saison 7 de Desperate Housewives

Et enfin, un documentaire qui s'annonce des plus passionnants sur Arte dès 20h40. ça s'appelle "l'ADN, nos ancêtres et nous". Grâce à la génétique, les chercheurs ont pu remonter le fil de l'histoire de l'humanité jusqu'à son origine. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde sur un point essentiel : tous les humains sont parents. En d'autres termes, la diversité observée chez les humains est plus apparente que réelle. L'ADN de deux individus pris au hasard sur la planète ne diffère que de 0,1%. Au cœur de ce voyage scientifique se trouve une démonstration simple : les 6,8 milliards d'individus qui peuplent la planète sont tous issus d'un petit groupe d'hommes qui vivaient en Afrique il y a deux cent mille ans. Il était composé de quelques dizaines de milliers d'individus reproducteurs et constitue le fondement de l'espèce humaine.