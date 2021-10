Rouen. Rouen : ils profitent de la naïveté du vieil homme

Courant mai 2014, et dans les mois qui ont suivi, trois individus d'une même famille se proposent d'aider matériellement un vieil homme en réalisant des travaux dans son appartement de Rouen (Seine-Maritime), mais aussi en faisant ses courses et son ménage. Confiant, ce dernier prête alors carte bleue et chéquier.

Des moyens de paiement qui serviront à acheter le matériel nécessaire mais aussi à se servir grassement pour améliorer leur quotidien. Quarante-huit mille euros sont ainsi détournés en quelques mois. Le fils de la victime, devenu tuteur de son père, s'aperçoit de l'escroquerie et avertit la police, qui auditionne la victime le 18 juillet 2014, tandis que son fils produit le récapitulatif des sommes frauduleusement détournées.

Les relevés bancaires sont confisqués et on ne tarde pas à retrouver les bénéficiaires de l'arnaque.

La spirale de l'escroquerie

Lundi 28 août 2017, cette soeur, ce frère et cette belle-soeur,ligués dans la facilité à profiter de la naïveté d'une personne plus que fragile, ont comparu devant le Tribunal de Rouen. L'un d'eux a déjà été condamné pour violence avec arme. " Il était seul, il souhaitait de la compagnie", justifie l'un des prévenus. " Je reconnais lui avoir dicté le montant des chèques, je regrette", dit un autre. Pour le Ministère public, "l'abus de faiblesse est caractérisé", tandis que la défense insiste sur "l'aide psychologique apportée à la victime, qui doit être prise en compte".

Le Tribunal condamne les trois individus à huit mois de prison avec sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

