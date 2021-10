Saint-James. Manche : Des veaux tués dans l'incendie d'une ferme

Il est 14h, dimanche 27 août 2017, lorsque les pompiers sont appelés à intervenir sur l'incendie d'une maison de Saint-James dans le sud de la Manche. Les flammes se sont déclarées au 1er étage et dans les combles d'une maison. Très rapidement, elles se propagent dans l'étable et les stockages de la ferme qui abritent un cheptel de 77 veaux.

D'importants moyens déployés sur place

Les pompiers de Saint-James demandent des renforts et très vite, une quarantaine de soldats du feu sont engagés sur place. À l'aide de quatre lances à incendie, ils parviennent à circonscrire le feu, puis à l'éteindre complètement peu avant 16h. 4 veaux ont perdu la vie et les dégâts sont considérables : 1000 litres de lait en tank sont perdus et du matériel de traite a été détruit.

En fin d'après-midi, le déblaiement est en cours. Les pompiers de la Manche précisent que la charpente et la toiture présentent des risques d'effondrement.

