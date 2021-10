Dieselgate: un ex-ingénieur de Volkswagen condamné à 40 mois de prison aux Etats-Unis

Après sa libération, il sera soumis à un régime de liberté surveillée pendant deux ans et pourra également être expulsé vers l'Allemagne, a-t-on précisé de même source. James Liang, 63 ans, avait plaidé coupable en septembre et encourait une peine maximale de cinq ans de prison et 250.000 dollars d'amende.

