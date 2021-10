Saint-Lô. Des drones pour assurer la surveillance du littoral dans la Manche

Pour assurer la surveillance et la préservation des milieux marins, et la gestion du trait de côte, le service mer et littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche utilise désormais des drones.

Les agents qui assurent la gestion du littoral effectuent des centaines de contrôles par an. Leur tâche avec cette expérimentation sera plus aisée, en particulier sur de très grandes surfaces, des zones difficiles d'accès, et pour surveiller l'état des ouvrages de lutte contre la mer. Ecoutez Ronan Fleury, chef du pôle Gestion du Littoral dans la Manche.

Ronan Fleury Impossible de lire le son.

Ronan Fleury Impossible de lire le son.

Ces contrôles visent aussi à sensibiliser les usagers de la mer et de l'estran aux enjeux de sécurité et de préservation des espaces littoraux et, pour les infractions caractérisées, verbaliser les contrevenants.

Pour le moment, l'utilisation de ces drones est une phase expérimentale, une technologie plus mobile et moins chère qu'un vol en hélicoptère. C'est une entreprise externe qui gère ces machines volantes, puisque les drones font l'objet de réglementations de l'aviation civile.