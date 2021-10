Caen. Youssef Aït-Bennasser : "Caen, au dessus des équipes qui ne jouent que le maintien"

Le milieu de terrain de l'AS Monaco Youssef Aït-Bennasser a été prêté à la mi-août 2017 au Stade Malherbe Caen (Calvados) pour l'ensemble de la saison. Il veut s'imposer dans le onze caennais pour sa progression personnelle et pour éviter à sa nouvelle équipe de connaître une autre saison compliquée. Dans son contrat, il n'est pas indiqué qu'il ne pourra pas jouer contre l'équipe du Rocher.

Qu'est-ce qui vous a séduit au Stade Malherbe?

"J'ai eu plusieurs propositions d'autres formations. De savoir que vous êtes la priorité d'un club, et notamment du président et du coach, ça vous motive toujours. J'ai aussi vu que beaucoup de bons joueurs sont passés par ici. Les échos sont très bons. Beaucoup m'ont conseillé de venir à Caen, comme Youssef El-Arabi formé ici et qui a porté les couleurs du club au niveau professionnel. Nous nous connaissons bien, et il ne m'en dit que du bien. Et forcément, par rapport à ma situation à Monaco, je voulais avoir du temps de jeu."

Vous êtes attendu au milieu de terrain. Comment assumez-vous cette pression?

"Ce sera à moi de faire en sorte de réaliser les matchs qu'il faut pour effectivement apporter de la stabilité dans ce secteur du jeu, notamment pour ce qui est du bloc défensif. Mais jouer devant la ligne arrière, ça demande aussi beaucoup de concentration et de précision pour lancer ou participer à la construction du jeu devant. J'ai mis trois buts la saison passée. J'aimerais bien en mettre plus cette année. J'aime me projeter vers l'avant donc j'espère que mes qualités techniques pourront aider l'équipe."

Comment jugez-vous le niveau de cette équipe de Caen?

"J'ai vu peu de matchs avant d'arriver. Mais contre Saint-Étienne notamment, c'est une équipe qui a montré de très bonnes choses malgré la défaite (0-1). Si on reste concentrés, l'équipe a les qualités pour réaliser une belle saison. Quand on arrive à Caen comme moi, on se dit que c'est un palier au-dessus des équipes qui sont uniquement concernées par le maintien, simplement parce que c'est la quatrième année consécutive du club à ce niveau".

A LIRE AUSSI.

Mercato : Youssef Aït-Bennasser, joueur de l'AS Monaco, prêté au SM Caen

Football (Ligue 1, 3e journée) : À Lille, Caen fait encore tomber Bielsa !