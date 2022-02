La petite princesse du dressage français est caennaise

“C’est un rêve de petite fille, j’ai toujours voulu avoir un cheval pour le dresser, plutôt que de sauter des obstacles”, se souvient cette jeune collégienne de 14 ans. Comme de nombreux cavaliers, elle entretient une relation unique avec son cheval. “De l’amour, oui !”, reprend-elle. “C’est comme un frère, comme s’il était un membre de ma famille et ceal, il le ressent”, explique-t-elle. Entre ces deux êtres qui ne font plus qu’un en compétition, il vaut mieux que le courant passe bien. “Le dressage consiste à imposer au cheval une série de mouvements qui ne lui sont pas naturels, et il faut beaucoup de rigueur et d’entraînement pour obtenir des résultats”, explique cette adolescente à la maturité surprenante dès que lui est offerte l’occasion de parler de sa passion. Surclassée en juniors, il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre ses marques, finissant notamment sur la première marche du podium au championnat de France de Vierzon en juillet dernier.

Rigueur et élégance

Née à Ermont dans le Val d’Oise, elle a rejoint la Société hippique urbaine de Caen au printemps dernier, à la faveur d’un déménagement. “Sharon est une excellente élève, dont le seul souci est de trouver le bon équilibre entre le temps à consacrer à son cheval et l’école”, souligne Éric Chaudet qui se charge d’entraîner la monture à plusieurs reprises durant la semaine pendant les heures de classe de la jeune cavalière. “C’est un plaisir d’avoir un tel duo à la SHUC”, s’enthousiasme Simone Mouton qui fréquente le club. “Leur élégance fait plaisir à voir, et je ne suis pas la seule à apprécier le spectacle à l’entraînement”.