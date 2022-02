Vu sur le net : Beyonce et Damien Jean, la « victime de Yann Barthès »

Damien Jean est un chanteur qui aime les clichés. Ça se voit et ça s'entend. Découvrez ci-dessous son nouveau disque. Tous les incontournable du cliché y sont : les regards, un rocher, du sable, la route, une décapotable, et ... des fesses (habillées, rassurez vous) de jeunes femmes. Et il y a même un solo de guitare !

Sur le net également en ce moment, on parle pas mal de Beyonce !!! La rumeur gonfle sur la toile : La chanteuse de RnB qui montre partout son petit ventre habité depuis quelques semaines ne serait pas enceinte ! Lors d'une interview à la télévision australienne, un drôle d'effet visuel s'est produit au moment où la star s'est assise. Le ventre s'est plié. Alors quoi ? Effet visuel ou coussin ? Découvrez les images ci-dessous ainsi que celles de Countdown. Il s'agit du nouveau clip de Beyonce et elles font l'objet d'une accusation de plagiat. La superstar américaine a admis s'être inspirée dans son dernier clip d'une des œuvres d'une chorégraphe belge (ndlr:Anne Teresa De Keersmaeker )