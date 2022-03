Reux. Normandie : bénédiction des chiens à Reux pour la Saint-Roch

Saint-Roch est le patron des pèlerins et de nombreuses confréries mais il est aussi le protecteur des animaux, patron des chiens et de leurs maîtres. Dans le calendrier, Saint-Roch est honoré le 16 août. À Reux (Calvados), il est fêté ce dimanche 20 août 2017.

Bénédiction des chiens

Chaque année le village de Reux (Calvados), 420 habitants, célèbre Saint-Roch. Les propriétaires de chiens peuvent venir faire bénir leur chien par un prêtre sur le parvis de l'église Saint-Étienne, à l'issue de la messe qui est célébrée à 10h30.

Un vin d'honneur est ensuite offert par la commune.

Saint-Roch sauvé par un chien

Saint-Roch est né à Montpellier vers 1340 son culte, très populaire, s'est répandu dans le monde entier. On dit de lui qu'il est " un des saints les plus vénérés dans le monde catholique ".

À sa majorité, Saint-Roch distribue tous ses biens aux pauvres et part sur les routes. Il s'arrête dans les villes où la peste décime la population, pour soigner les malades.

Saint-Roch devient de plus en plus fatigué et tombe lui-même malade. Pour ne pas être une charge, il prend la décision de se retirer secrètement dans une forêt. C'est dans sa cabane qu'un chien vient régulièrement lécher ses plaies pour le soulager et lui apporter à manger un petit pain.

Le riche maître du chien s'aperçoit du manège de son animal. Un jour, il le suit discrètement, découvre Saint-Roch et le secourt.

Le dicton populaire qui désigne deux personnes inséparables "C'est saint Roch et son chien", a pour origine cette belle histoire.

Prière à Saint-Roch (extrait)

"Tel le prophète Elie ravitaillé par les corbeaux,

tu le fus par un chien dans la forêt profonde où tu avais trouvé refuge.

L'amitié de la bête te révéla celle de Dieu.

Fais-nous aimer toutes les créatures et rendre grâce au Créateur !"