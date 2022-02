Vidéo : de 3 200 à 4 500 personnes mobilisées à Caen

Comme bien souvent, les manifestants s’étaient donnés rendez-vous sur la place Saint-Pierre, avant d’emprunter la rue du même nom. Le cortège a ensuite défilé sur l’avenue du 6 juin, avant de rejoindre la préfecture de Caen.



Dans le cortège, plusieurs personnalités politiques régionales de gauche étaient présentes pour apporter leur soutien à cette journée de mobilisation. Pour Laurence Dumon, députée du Calvados, "le bilan de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement est catastrophique. Rechute de l’activité économique, désindustrialisation, explosion des déficits publics et de la dette, creusement sans précédent du déficit commercial : le gouvernement a été incapable de sortir la France de la crise, à la différence d’autres pays européens".



Si la manifestation n’a guère mobilisé dans la capitale bas-normande, les syndicats n’étaient pas plus optimistes à Lisieux. Ils étaient entre 200 et 250 à battre le pavé à Lisieux.



