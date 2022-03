Saint-Lô. Manche : 21% d'accidents en plus sur les routes par rapport à l'an dernier

Comme toujours, et encore un peu plus à l'occasion du week-end de l'Assomption, comportements dangereux, conduites addictives ou distractives, seront dans le viseur des autorités sur les routes de Normandie et en particulier dans la Manche. La Préfecture annonce, vendredi 11 août 2017, des contrôles renforcés sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du département.

21 morts depuis le début de l'année

Dans la Manche, 311 accidents corporels ont été enregistrés en 2017. C'est 21 % de plus par rapport à l'an dernier à même date. Au total, depuis le début de l'année, 21 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de ce département dont six cyclistes, quatre motards et trois piétons.

En presque huit mois, 379 personnes ont, elles, été blessées dans la Manche. Les usagers de la route sont donc appelés à la plus grande vigilance et au strict respect des règles du Code de la route.

A LIRE AUSSI.

Vingt-six morts sur les routes de l'Orne en 2016

Sécurité routière : les CRS en renfort sur les routes de l'Orne