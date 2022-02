Hors Normandie. Guns N' Roses et Coldplay : les tournées les plus lucratives de 2017

Réunis, les Guns N' Roses ont entamé la tournée 'Not in This Lifetime' en avril 2016 et ont rempli les stades du monde entier. Leurs 23 concerts ont rapporté 99$ millions, attirant 909.666 personnes, comme le rappelle Billboard.

Coldplay prend la deuxième place du classement avec 86,8 millions de recettes générées par 16 concerts, tandis que Justin Bieber arrive troisième avec ses 28 concerts (63,5$ millions).

Seule femme au classement, Stevie Nicks totalise $35,5$ millions avec 40 concerts. Elle clôt ce top 10.

Le classement des tournées qui rapportent :

1. Guns N' Roses

2. Coldplay

3. Justin Bieber

4. U2

5. Red Hot Chili Peppers

6. Eric Church

7. Trans-Siberian Orchestra

8. Billy Joel

9. Bruce Springsteen & the E Street Band

10. Steve Nicks

