Rugby : débuts difficiles mais attendus pour le Stade caennais

Alors qu'ils restaient sur une deuxième moitié de saison exceptionnelle en 2010-2011 (douze victoires en treize matchs), les Caennais ont droit à un dur retour sur terre. "Je ne suis pas vraiment déçu parce que j'avais annoncé dès le début que la saison serait très difficile, indique l'entraîneur caennais Frédéric Cournarie. On a perdu beaucoup de joueurs, dont notre buteur, à des postes-clés. On est plus faibles en qualité alors que le niveau de la poule a augmenté." Le constat formulé laisse peu de doutes quant aux ambitions caennaises cette saison : le maintien en Fédérale 3.

Objectif maintien

"Je ne vais pas être défaitiste au bout de deux matchs, mais cette saison va être très compliquée. On va lutter avec nos moyens pour éviter les deux dernières places." Dimanche 9 octobre, Caen se rendra à Saint Pierre des Corps avoir l'espoir de créer la surprise. "On aura pas mal de blessés plus un joueur suspendu, on va y aller sans pression", annonce son coach.