Basket (N1F) : Ifs toujours bredouille

Bien qu'encore timides offensivement, les Ifoises ont révélé de vrais progrès au regard de leurs deux précédentes rencontres. "Globalement, c'était mieux, souligne leur entraîneur Michaël Déjardin. Défensivement, on est sur les mêmes standards, c'est bien. En attaque et au niveau tactique, on était beaucoup plus présent. Cela dit, je suis persuadé qu'on aurait pu faire un autre résultat." De fait, Ifs et Pau étaient encore dos à dos dans le troisième quart-temps (38-38). Pau, relégué de Ligue 2 comme Angers et Rennes (les deux autres équipes qu'Ifs a rencontrées), a accéléré le rythme à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps. "On a perdu trop de balles sur des choses simples, regrette Michaël Déjardin. Il nous manque de la concentration et de la lucidité." Ifs tentera de se rattraper à La Couronne,autre promu, samedi 8 octobre. A priori, il aura droit à une confrontation plus abordable.

Mondeville chute de haut encore

Les espoirs de Mondeville ne devraient pas, en revanche, avoir une partie plus facile contre Thouars. A domicile, elles essaieront toutefois de trouver la mire offensivement et de limiter les écarts. Samedi 1er octobre, elles ont encore subi une large défaite face à Colomiers (77-40), malgré les 17 points de Marie-Bernadette M'Buyamba, auteure d'un début de saison très intéressant et régulièrement appelé en équipe première. L'apprentissage est dur pour le seul centre de formation représenté en Nationale 1.