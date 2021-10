Basket (N1F) : Ifs manque le coche de peu contre Le Havre

Longtemps en tête dans une partie serrée et pleine de rebondissements, les Ifoises n'ont cédé qu'en prolongation (75-72). Parties avec les incertitudes propres à chaque début de saison, elles se sont rassurées chez une ancienne formation de Ligue 2. "C'est un match vraiment positif, retient leur entraîneur Michaël Déjardin. C'était très bien. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. C'est de bon augure pour la suite."

Le CB Ifs a laissé échapper la victoire en prolongation mais peut surtout regretter la manière dont il a géré les dernières minutes du quatrième quart-temps. Alors qu'il avait réussi à inverser une situation compromise à la faveur d'un 15-2 remarquable, il a dilapidé ses dix points d'avance en cinq minutes. "On était encore à plus cinq à 1'30 de la fin et elles reviennent à l'énergie. Je pensais qu'on avait le match en main mais on est resté stériles en attaque. Ça nous a mis un coup sur la tête." Ifs prépare désormais la réception de Mondeville, samedi 29 septembre (20h).

"On en saura plus contre une équipe qui nous proposera un jeu complètement différent", avance Michaël Déjardin. Les espoirs mondevillaises ont failli créer la surprise en cette première journée de N1. Elles se sont inclinées de peu également devant Aulnoye (59-64). "C'était bien dans les intentions, souligne Didier Godefroy. L'équipe s'est battue."