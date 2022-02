Lisieux. Course-poursuite dans le Calvados : il percute plusieurs véhicules et finit dans un mur

En tout, ce sont au moins six ou sept véhicules qui ont été percutés dans la course-poursuite engagée ce jeudi 27 juillet 2017, vers 15h30 dans les rues de Lisieux (Calvados) par le conducteur d'une Audi.

Il force le passage

Voulant éviter le contrôle des gendarmes alors qu'il arrivait de la cité Adeline, ce dernier a pris la fuite. En s'engageant sur le boulevard Saint-Anne, il a percuté plusieurs voitures. Alors qu'une seconde patrouille appelée en renfort tente de l'interpeller à un rond-point, il force le passage et poursuit sa course rue Rose Harel.

Deux blessés légers et une fin de course dans un mur

À cette heure-ci de la journée, beaucoup de voitures circulent et l'Audi percute l'arrière d'un 4x4 et l'emboutit. Elle ne s'arrête pourtant pas et rentre ensuite dans une 206, dont les deux passagers sont légèrement blessés.

Le chauffard arrive en fin de course après avoir emprunté une rue en sens interdit et atterrit dans le mur d'une habitation. Des trois personnes à son bord, deux jeunes hommes sont interpellés et placés en garde à vue. Le troisième, frère de l'un des suspects, a pris la fuite et est activement recherché par la police.

A LIRE AUSSI.

Course-poursuite en Normandie : les fuyards percutent un policier

Un mort et un blessé grave dans un accident près de Dieppe

Normandie : une course-poursuite entre les policiers et un conducteur… de 17 ans