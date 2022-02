L’AFPA forme gratuitement 5 000 personnes par an

Quelles sont les missions de l’AFPA ?

“C’est un organisme qui permet à toute personne, qu’elle soit salariée ou en recherche d’emploi, de se préparer à un métier, d’approfondir ses connaissances ou de se reconvertir. En Basse-Normandie, l’AFPA est présente sur Caen, Cherbourg, Coutances et sur Alençon. Nous formons à une multitude de métiers et accueillons annuellement plus de 5 500 personnes”.

À quels métiers peut-on se former à l’AFPA ?

“Les secteurs qui fonctionnement bien sont ceux qui mènent à l’emploi. Dans le bâtiment par exemple, il y a actuellement moins de créations de postes. Néanmoins, nous enregistrons toujours beaucoup de demandes. Dans le secteur des services, nous faisons face à une offre d’emplois importante. Dans ce domaine, nous avons des taux de placement importants comme dans celui de l’hôtellerie-restauration. Nous avons plus de mal à trouver des candidats dans les métiers de l’industrie : usinage, tourneur, fraiseur, chaudronnerie... Nous recherchons des candidats”.

Les formations dispensées par l’AFPA sont-elles gratuites pour les demandeurs d’emploi ?

“Oui, grâce au financement du Conseil régional et de Pôle Emploi, un demandeur d’emploi peut accéder gratuitement à une formation qualifiante. Sa rémunération est aussi assurée. L’hébergement sur toute la durée de la formation peut aussi être pris en charge”.

Peut-on se former toute l’année ?

“Oui ! Actuellement, nous pouvons vous proposer des places dans des formations de menuiserie, de carrelage et dans les semaines à venir, il y aura des formations dans les domaines de l’électricité, du tuyautage industriel, de la marine de plaisance et dans la maintenance de l’énergie thermique”.

L’AFPA reçoit-elle uniquement des personnes sans emploi en formation ?

“Non, nous nous adressons aussi aux entreprises qui ont besoin de former leurs salariés. Et puis nous portons également nos efforts sur les contrats de professionnalisation, c’est-à-dire l’occasion pour une personne d’apprendre un métier tout en étant lié à une entreprise. Et si l’essai ne se confirme pas dans l’entreprise concernée, les stagiaires qui suivent un contrat de professionnalisation ont une chance importante d’être rapidement employés dans une entreprise similaire”.

Après l’AFPA, trouve t-on facilement un emploi ?

“65% des personnes que nous avons accueillies en 2010 ont accédé à un emploi dans les six mois qui ont suivi la fin de leur formation”.