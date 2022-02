C'est la filiale Skoda Chine qui a commandé une publicité pour lancer son nouveau modèle Octavia dans l'Empire du milieu. Et la Normandie a été choisie comme lieu de tournage, tout comme Paris. Deux équipes de production se sont rendues mardi 25 et mercredi 26 juillet 2017 sur la côte d'Albâtre, plus précisément à Fécamp et Etretat (Seine-Maritime).

Une boîte de production chinoise était chargée de la réalisation de la publicité et MB'S Production (Amiens) s'occupait de la logistique. En tout, les deux équipes représentent une soixantaine de personnes. À Fécamp, ces équipes de tournage ont été aperçues côte de la Vierge et à hauteur de l'estacade. À Etretat, le tournage s'est déroulé sur la falaise côté chapelle.

Après deux jours de présence en Normandie, il reste aux équipes de production deux jours de travail à Paris, là aussi pour des tournages dans les vieilles rues de la capitale, autour de Montmartre. Le choix de la France pour cette publicité était presque une évidence pour une voiture européenne, les Chinois étant très friands de patrimoine européen.

Une pub exclusivement pour la Chine

La publicité tournée cette semaine sera divisée en quartes spots d'une trentaine de secondes - un spot par saison - auxquels s'ajoute une version longue de deux minutes et trente secondes. Une publicité que vous n'aurez malheureusement pas l'occasion d'admirer, sauf s'il vous prend l'envie de vous rendre en Chine.

