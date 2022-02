Dives-sur-Mer. Normandie : Une application mobile pour envoyer des cartes postales

Trouver la carte qui vous plaît, acheter des timbres, trouver une boîte aux lettres, les cartes postales à écrire pendant les vacances, ce n'est pas toujours une partie de plaisir pour tout le monde. Un trio normand, originaire de Dives-sur-Mer (Calvados) a eu l'idée d'une application pour simplifier la tâche des vacanciers.

"On est partis ensemble en vacances et au moment d'envoyer des cartes postales on s'est dit "ce serait pas mal de pouvoir les envoyer avec notre téléphone,"" se souvient Vincent Porquet, un des créateurs de Fizzer.

Donner des nouvelles de façon plus originale que sur les réseaux sociaux

Vincent Porquet, Baptiste Hamain et Thibault Hagler ont donc créé Fizzer en 2014. L'application permet d'envoyer des cartes postales à partir de photos prises sur un téléphone. L'équipe se charge de les envoyer par la Poste.

"On a les réseaux sociaux, on a WhatsApp, on a Skype, et du coup c'est beaucoup plus simple pour donner des nouvelles que d'envoyer une carte. Mais en réalité c'est vraiment différent. Ce que les gens préfèrent pour avoir des nouvelles de leurs proches qui sont en vacances, c'est une carte postale," explique Vincent Porquet.

Des entrepreneurs fidèles à la Normandie

Créée il y a 3 ans, l'entreprise a déjà envoyé des cartes postales dans plus de 140 pays. Les trois Normands n'ont cependant pas oublié leur région d'origine, confirme Vincent Porquet : "Toutes les cartes qui sont envoyées sont fabriquées à Dives-sur-mer dans le Calvados, donc toutes les cartes qui passent par l'application, passent forcément par la Normandie!"

