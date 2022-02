Saint-Étienne-du-Rouvray. Hommage au père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray : les dernières infos sur le programme

Les regards de toute la France se tournent vers Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), mercredi 26 juillet 2017. Le temps de se souvenir du père Hamel, assassiné dans son église juste après son office par deux jeunes qui se revendiquent du groupe État islamique. Seront notamment présents le chef de l'État Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur et des cultes, Gérard Collomb, l'ancien maire de la ville, désormais député, Hubert Wulfranc, le nouveau maire Joachim Moyse et de nombreux représentants des différentes religions. Le programme de cette journée:

8h55: Le Président de la République Emmanuel Macron doit arriver à l'église Saint-Etienne pour le début des cérémonies.

9h: Début de la messe hommage au père Hamel, en l'église Saint-Etienne, célébrée par l'archevêque de Rouen Dominique Lebrun.

10h15: Une plaque hommage au père Hamel, et une stèle républicaine pour la paix et la fraternité seront dévoilées et inaugurées sur le parvis de l'église.

10h20: Début des discours officiels. Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et Hubert Wulfranc, le maire au moment des faits, doivent prendre la parole. Le Président Emmanuel Macron conclura cet hommage.

11h15: Le chef de l'État doit échanger en privé avec la famille du père Hamel et les autres victimes de l'attentat.

12h30: Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, préside une cérémonie officielle à la préfecture de Rouen. Il remettra des médailles de la Sécurité Intérieur agrafe "Attentat" aux policiers qui sont intervenus le 26 juillet 2016 à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils appartiennent à la brigade de recherche et d'intervention et à la colonne d'assaut.

18h: Les vêpres, prières du soir, seront suivies d'un temps de prière sur la tombe du père Jacques Hamel en la basilique Notre-Dame de Bonsecours, près de Rouen. Une délégation musulmane prendra la parole.

Tendance Ouest au coeur de l'événement

Tendance Ouest, votre média de proximité en Normandie, se mobilise pleinement pour vous faire vivre ces commémorations à Saint-Étienne-du-Rouvray. Elles seront à suivre en direct sur ce site internet, mais aussi à la radio dans toute la Normandie.

Tendance Ouest recevra en direct dans son studio mobile Hubert Wulfranc, l'ancien maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, le père Paul Vigouroux, postulateur de la cause de béatification du père Hamel, Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et Mohammed Karabila, imam de la mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray et responsable du conseil régional du culte musulman.

