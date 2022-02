APL: le gouvernement promet une réforme globale à l'automne

"Nous avons un budget d'APL de 19 milliards d'euros, un budget d'aides au logement de 30 milliards d'euros, ce qui est le record en Europe, avec en corollaire: pas suffisamment de logements et des loyers trop importants. Il y a donc un problème", a déclaré le ministre sur RTL.

"Quand on met 1 euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers: il faudra bien sortir de ce système qui est pervers", a-t-il poursuivi, défendant la baisse très critiquée, à partir d'octobre, de 5 euros mensuels des aides personnelles au logement annoncée par le gouvernement.

Interrogé pour savoir si cette baisse s'appliquerait au-delà des trois derniers mois de l'année 2017, le ministre n'a pas clairement répondu.

"En l'état, nous sommes sur le budget 2017, ce budget, il faut le boucler", a-t-il dit, ajoutant: "Nous devons engager une réforme globale des aides personnelles au logement".

"C'est quelque chose qui est tout à fait indispensable parce que c'est comme un camion fou, un bateau ivre, nous sommes avec des montants qu'il faut arriver à maîtriser mais surtout avec des réformes structurelles à mettre en place", a jugé M Mézard.

"Ce qui justifie aussi une réforme, c'est que le coût de fonctionnement des APL est de 600 millions d'euros", a-t-il affirmé.

Interrogé sur l'échéance à laquelle se fera cette réforme, le ministre a répondu: "Nous travaillons sur un projet de loi logement (...) qui sera prêt à l'automne". "Il sera déposé en octobre-novembre, et je souhaite qu'il soit débattu le plus rapidement possible", a-t-il indiqué.

"L'objectif, c'est de permettre de construire plus vite, plus facilement, simplifier toutes les formalités et prendre un certain nombre de mesures pour provoquer un choc de l'offre dans ce pays", a affirmé M. Mézard.

A LIRE AUSSI.

L'exécutif persiste et signe sur la réduction des dépenses publiques

Economies budgétaires: baisse des aides au logement APL à partir d'octobre

En baisse de popularité, Macron maintient le cap

Les principales mesures du programme d'Emmanuel Macron

L'Etat va économiser 4,5 milliards d'euros en 2017 sur son seul budget