Caen. Cinq projets pour les enfants du CHU de Caen financés grâce aux Pièces Jaunes

Les Pièces Jaunes soutiennent depuis longtemps le CHU de Caen (Calvados) et ses enfants malades en finançant chaque année des projets proposés par l'hôpital. Entre 1989 et 2016, ce sont en tout 54 projets subventionnés qui ont vu le jour.

Cette année, l'hôpital avait fait cinq propositions à la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France qui travaille avec l'opération Pièces Jaunes, afin d'obtenir des subventions et elles ont toutes été approuvées. Le centre hospitalier verra donc bientôt de nouveaux aménagements pour améliorer le quotidien des enfants et de leur famille.

Cinq projets pour cinq services dédiés aux enfants

• Le service de néonatalogie va ainsi obtenir de nouveaux fauteuils-lits pour les parents afin qu'ils puissent rester en permanence auprès de leur enfant prématuré.



• Des salles d'attentes vont être aménagées pour les familles et les enfants aux urgences pédiatriques et à l'Hôpital de semaine de pédiatrie avec notamment des jeux et une nouvelle décoration pour rendre le lieu plus agréable.



• La chirurgie pédiatrique et le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent vont obtenir des salons plus accueillants et équipés d'espaces avec télévision, lecteur DVD et salles de jeux.



• En pédiatrie médicale, un espace sera spécifiquement consacré aux adolescents et constituera un espace de vie où ils pourront se retrouver.



• Le lapin Eliott va faire son apparition au service de médecine nucléaire. L'hôpital a travaillé en partenariat avec l'école de design Brassart pour créer une mascotte et tenter de soulager le stress des parents et enfants. La mascotte accompagnera tout le parcours des enfants dans le service avec des stickers pour les guider et un petit film dans lequel Eliott leur expliquera leur prise en charge.



Ce sont en tout 17 000€ qui vont être consacrés à ces projets cofinancés par le CHU de Caen et l'opération Pièces Jaunes. De quoi améliorer la vie des parents et des enfants et peut-être leur faire oublier l'espace d'un instant la maladie.

A LIRE AUSSI.

Opération pièces jaunes : l'hôpital de Dieppe à nouveau récompensé

Santé en Normandie : 6,6 millions d'euros pour un projet unique contre le rétrécissement aortique

"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour "Les Fées papillons" ?

L'association les Nez Rouges veut redonner le sourire aux enfants malades à Caen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril