Un nouveau magazine ce soir sur France 2

Rendez-vous sur France 2 dès 20h35 pour un nouveau magazine animé par Bruce Toussaint. Ce soir, ce journaliste que nous avions découvert sur Canal + fera sa premiere sur le service public. Il donnera la parole aux jeunes dans "Un monde, six jeunes", et c'est un vrai défi. Parviendra-t-il a reunir plus de téléspectateurs que les Experts : Manhattan sur TF1 ou que la septième saison inédite de Desperate Housewives sur M6, réponse aujourd'hui



Canal + vous propose ce soir un document intitulé "Primaire au PS : l’improbable scénario" et où les candidats ne se font pas de cadeaux. Dès 20h50 vous suivrez une année de préparation des primaires socialistes et découvrirez les confessions de Ségolène Royal, Martine Aubry ou encore François Hollande.



Il y a du cinéma aussi en deuxieme partie de soirée ce soir avec un bon film dès 22h20. Rendez vous sur Direct Star pour cette comédie des frères Coen de 1998 qui réunit Jeff Bridges, Julianne Moore et John Goodman. C'est "The big Lebowski".