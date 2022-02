L'Assemblée nationale s'apprête à mettre fin aux indemnités de frais de mandat des parlementaires dans le cadre de son projet de loi portant sur la moralisation de la vie politique.

À l'avenir, les députés devront faire une croix sur l'enveloppe de 5 770 € par mois dont ils disposent sans rendre de compte et présenter des notes de frais pour chacune des dépenses liées à leur fonction. Au cours des débats, certains députés se sont fait remarquer par la liste des inconvénients qu'ils redoutent voir découler de cette réforme.

Alain Tourret ne veut pas manger au McDo…

Parmi eux, Alain Tourret, député du Calvados et proche d'Emmanuel Macron. Mardi 18 juillet 2017, lors des débats sur le texte de loi, il a exprimé ses craintes. "Cela va être le contrôle pour savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, tel responsable politique etc… a-t-il déclaré.

Et pourquoi avoir déjeuné dans un trois-étoiles et non pas dans un McDo? Vous êtes contre les McDo? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc à partir du moment où vous ne présentez pas toutes les factures de McDo, toutes vos factures vont être rejetées."

.. et Philippe Gosselin s'inquiète pour ses kermesses et tournées payées au bar

Et il n'est pas le seul élu normand à se faire du souci sur la gestion des frais liés au mandat de député. "C'est véritablement une foultitude de choses pour lesquelles on ne peut pas avoir de justificatifs, a estimé le député LR Sébastien Huyghe. Notre collègue Philippe Gosselin (député LR de la Manche) a évoqué les kermesses, les tombolas, les tournées payées au bar de ces fêtes d'associations qui sont aussi indispensables dans la fonction de représentation du parlementaire."

