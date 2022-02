Fermanville. Le corps d'un plongeur retrouvé au large de Cherbourg

Les sauveteurs en mer de la SNSM de Fermanville ont été mobilisés vers 6h45, ce samedi 15 juillet 2017, après la découverte d'un corps au large de Cherbourg. Ce sont des plaisanciers, à bord d'un voilier, qui ont alerté le Cross Jobourg. La victime, équipée d'une combinaison, de deux bouteilles d'air comprimé et d'une ceinture de plomb, était un plongeur. Il pourrait s'agir de l'homme porté disparu le vendredi 30 juin 2017, alors qu'il explorait l'épave du Léopoldville.

La SNSM a embarqué des gendarmes maritimes au port Chantereyne de Cherbourg avant de se rendre sur les lieux. Le corps du plongeur a ensuite été ramené vers le port et remis aux autorités judiciaires, en début de matinée.

Un catamaran en avarie

Quelques heures plus tôt, vers 21h30, les sauveteurs de Fermanville avaient porté assistance à 4 plaisanciers sur un catamaran de 12m de long. Ses moteurs s'étaient arrêtés, à environ 6 km de la passe de l'est de la rade de Cherbourg. La vedette Cap Levy 2 a permis de ramener bateau et plaisanciers à bon port.

