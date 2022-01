Visite théâtralisée. Immersion historique au château de Bizy près de Vernon

Thomas Volatier, comédien en charge des animations du château de Bizy, incarne un majordome du château et en tant que tel, nous plonge dans le passé des lieux: une visite théâtralisée pour mieux s'immerger dans l'histoire de Bizy et de ses hôtes.

Quelle mise en scène avez-vous choisi?

"C'est un lieu qui a toujours été mis en scène par ses différents propriétaires en particulier les bâtisseurs principaux: le Duc de Penthièvre, fils d'un bâtard légitimé de Louis XIV et de la Montespan, et le Duc de Belle Isle, petit fils de Nicolas Fouquet. Une visite théâtralisée sonnait donc comme une évidence en ces lieux. Le majordome que j'incarne est un personnage hors temps. Il a connu Bizy et ses hôtes du moyen âge à nos jours. C'est un moyen de faire du public des acteurs de l'histoire des lieux de l'intéresser à la grande histoire par la petite histoire. L'interaction dans ce spectacle est un élément essentiel."

Qu'apporte l'atmosphère tamisée?

"Cette visite se fait à la lueur de chandelles. Nous avons ainsi le sentiment de percer l'intimité des hôtes. Les lieux reprennent une dimension humaine. Bizy est bien plus qu'un château musée, c'est toujours une demeure où vivent des descendants d'augustes propriétaires. Ce lieu du patrimoine n'est pas figé, il vit. Cette mise en scène permet d'introduire à nouveau la vie dans ce château et nous rappelle ce qui s'y jouait au quotidien en termes d'étiquette, de cérémonie et de festivités"

Selon vous, comment faire du théâtre dans des lieux patrimoniaux?

"Le théâtre doit aller vers les gens. Mon patron c'est Molière et comme les forains nous devons en tant que comédien porter la bonne parole. Il ne faut pas se servir de ces lieux comme prétexte à faire du théâtre mais il faut s'imprégner de l'histoire des lieux pour composer un spectacle sur mesure."

Pratique. Les lundis 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août. Château de Bizy à Vernon. Tarifs 7 à 10€. Réservation au 02 32 51 00 82

