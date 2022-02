Le-Havre. Événement au Havre : le premier Tendance Live Résonance pour le 14 juillet

C'est LE concert de l'été à ne pas manquer en Seine-Maritime : Le Tendance Live Résonance s'invite pour la toute première fois sur l'esplanade de la plage, vendredi 14 juillet 2017, dès 20h. Trois heures de show avec 9 artistes sur scène, directement suivis du feu d'artifice de la ville vers 23h, tiré depuis la mer.

À ne pas manquer, la présence exceptionnelle des Écossais de Texas qui viennent présenter la sortie de la 9e album studio Jump On Board.

Également sur scène, ce groupe qu'on ne présente plus : Boulevard des Airs, déjà présents sur les Tendance Live de Caen et de Granville, ou au dernier live Résonance des Docks Océane au Havre (Seine-Maritime) en novembre 2016. Décomplexés sur scène, à l'énergie et à la bonne humeur communicative, ils viendront enflammer le front de mer havrais avec leur mélodie entêtante.

La région n'est pas oublié avec la locale de l'étape, Lucie, deuxième de la dernière édition de The Voice. Léa Paci, Nassi, Léa Castel, Tibz, June The Girl et DJ Nills.

Les infos pratiques

Sur l'esplanade de la plage, une grande scène pour le Tendance Live, mais aussi des écrans géants au milieu de la fosse pour permettre à tout le monde de profiter du spectacle. Prenez vos dispositions en revanche si vous souhaitez venir en voiture. Un périmètre de sécurité est mis en place sur le site. Il vous faut privilégier les parkings du centre-ville. Le réseau de transport urbain de l'agglomération du Havre, Lia, met en place un dispositif spécial vous emmener à proximité du site et vous ramener à l'issu du concert. Petites restaurations et buvettes sont prévues sur place. Ne reste plus qu'à profiter du show

