Caen. Une nuit insolite pour découvrir la Normandie

Une nuit dans un endroit insolite pour apprécier les charmes d'une région? Que ça soit une tente suspendue dans un arbre ou un tonneau ayant contenu du cidre… il y en a pour tous les goûts. Voici une liste non exhaustive.

Une tente suspendue à Fécamp

Si vous aimez grimper aux arbres, vous aimerez certainement y dormir! À Fécamp en Seine-Maritime, le Woody Park propose des tentes suspendues à deux mètres du sol ou en haut d'un arbre. À partir de 16 ans.

Pratique. Woody Park, 198 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Fécamp. Tél. 02 35 10 84 83. À partir de 60€/nuit.

Une bulle sur l'eau en Seine-Maritime

Dans le parc du château de Saint-Martin-du-Bec, passez la nuit dans une bulle gonflable toute équipée et chauffée. Une vue magnifique sur le ciel pour une nuit à la belle étoile.

Pratique. La Bulle, 4 Route du Château, Saint-Martin-Du-Bec. Tél. 02 35 60 73 34. À partir de 180€/nuit.

La route du cidre dans un tonneau calvadosien

Qui dit cidre dit tonneau et pour approfondir vos connaissances sur le sujet rien de tel que d'y passer la nuit! Le Domaine de la Cour au Grip à Repentigny dans le Calvados, propose depuis 2009, des nuits à l'intérieur d'un tonneau ayant contenu près de 10 000 litres de cidre.

Pratique. Domaine de la Cour au Grip, Repentigny. Tél. 02 31 63 85 85. À partir de 95€/nuit.

Jouer aux cowboys et aux indiens dans la Manche

Autour d'un feu de camp, les cowboys et les indiens se retrouvent pour partager un bon repas normand avant de regagner leurs tipis ou leurs roulottes. Cette nuit insolite est à vivre à La Lande d'Airou dans la Manche. Des spectacles équestres et du tir à l'arc et danse country sont proposés.

Pratique. Hôtel Valet, La Lande d'Airou. Tél. 02 33 61 59 32. À partir de 60€/nuit.

Dans l'Orne, dormez au milieux d'une île

Isolés au milieu d'une île tel Robinson Crusoé mais avec plus de confort tout de même. Il faut tenter l'expérience de la cabane sur l'île au centre de l'étang du hameau de La Fouquière dans le bocage ornais. Et vous serez entourés de chevaux!

Pratique. La Cabane sur l'Ile, La Fouquière, Joue-du-Bois. Tél. 06 23 60 77 13. À partir de 90€/nuit.

Une yourte mongole dans l'Eure

La Mongolie s'invite au Refuge du Clos du Moulin à Brionne dans l'Eure, en lisière de forêt dans un vallon calme et verdoyant. Ces habitats nomades peuvent accueillir entre quatre et six personnes. Pour une immersion totale.

Pratique. Refuge du Clos du Moulin, 56 rue des fontaines, Brionne. Tél. 02 32 46 23 47. À partir de 140€/nuit.

Dormir dans un phare à Fatouville

Rien de plus d'insolite que de dormir dans un phare là où il n'y a pas la mer…Dans l'Eure, le phare de Fatouville-Grestain de 32 mètres de haut propose une vue splendide sur l'estuaire de la Seine et le Pont de Normandie. La maison du gardien a été réhabilitée en maison d'hôtes. Quatre chambres aux décorations différentes attendent les curieux.

Pratique. Phare de Fatouville, 386, Route du Phare, Fatouville-Grestain. Tél. 02 32 57 66 56. À partir de 63€/nuit.

