Caen. Handball : les Vikings de Caen feront leur retour le 24 juillet

Le recrutement étant terminé, le Caen handball va maintenant pouvoir se concentrer sur la préparation de sa 2e saison en Proligue. Avec l'objectif de créer une équipe plus physique, le groupe caennais sera constitué d'environ 1/3 de joueurs étrangers, 1/3 de joueurs français, et 1/3 de la formation.

"On a essayé de créer une nouvelle équipe, avec des paris sur des joueurs de N1, mais aussi en s'appuyant sur des joueurs confirmés", souligne Thomas Lamora, le vice-président. Sept recrues pour environ huit joueurs stables, "le gros pari de la préparation physique va être de recréer un collectif. Mais plus le niveau est haut, plus les joueurs sont professionnels et plus ils arrivent à s'adapter aux autres", ajoute-t-il.

Reprise officielle le 24 juillet

Les Vikings de Caen effectueront leur reprise collective lundi 24 juillet 2017. Mais avant cela, pas question de repos. Une préparation physique individuelle leur a été concoctée par Johann Franchequin, également préparateur physique des Drakkars de Caen. "Le but est d'arriver le 24 juillet en aussi bonne forme que quand ils sont partis", explique Thomas Lamora.

Le planning de la préparation

Les Vikings de Caen ont également programmé plusieurs matchs amicaux. Le mardi 8 et mercredi 9 août 2017, ils rencontreront Massy et Cesson, deux équipes de Starligue. D'autres matchs à l'extérieur sont prévus face à Limoges et Gonfreville, seules les dates reste à déterminer.

Début septembre, à l'occasion du 3e trophée des Vikings, Caen recevra trois équipes à domicile: Limoges, Cherbourg et Vernon. Ils joueront face à la JSC le vendredi 1er septembre puis face à Vernon le samedi 2 septembre 2017. Avant d'entamer le championnat de Proligue le 15 septembre, ils rencontreront Aix en Provence le vendredi 8 septembre en Coupe de la Ligue.

