Rouen. À Rouen, le feu d'artifice du 14 juillet déplacé à cause des travaux

Les travaux du pont et de la trémie Boieldieu posent décidément bien des problèmes aux habitants de Rouen (Seine-Maritime). En plus des bouchons qui gênent la circulation sur les quais rive gauche et rive droite aux heures de pointe, c'est maintenant le traditionnel feu d'artifice du 14-Juillet qui est impacté.

Près d'une demi-heure de spectacle

Le pont étant inaccessible, c'est donc sur l'esplanade Saint-Gervais, où a déjà eu lieu la foire Saint-Romain à l'automne 2016, que se tiendra le spectacle pyrotechnique. Un spectacle qui devrait commencer à 23 heures, durer 24 minutes et présenter neuf séquences différentes sur l'histoire de la ville de Rouen et de son port.