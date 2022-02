Parcours alpha : pour ceux qui doutent

Depuis lundi 26 septembre, des Caennais de tous horizons ont débuté auprès de la paroisse Sainte Trinité un parcours Alpha : un rendez-vous organisé par des bénévoles laïcs tous les lundis de 19h30 à 22 h et qui a pour but d’échanger autour de la notion de Dieu et du sens de la vie.