Louvigny. Calvados : trois pompiers aident une femme à accoucher à domicile

L'intervention n'a pas été la plus longue de leur vie, mais certainement l'une des plus mémorables. Trois sapeurs pompiers de Caenont assisté une résidente de Louvigny (Calvados), mardi 27 juin 2017, à accoucher de son deuxième enfant, une petite fille. "C'est la troisième fois que ça m'arrive en 24 ans de carrière, témoigne Christophe, responsable d'équipe à la caserne de la Folie-Couvrechef. Et forcément quand ça se passe bien, c'est un moment incroyable." Avec une émotion forcément communicative:

Christophe, chef d'agrès à la caserne de la Folie Couvrechef à Caen Impossible de lire le son.

Un kit dédié dans le camion

Premiers arrivés sur les lieux, ils ont dû donner les premiers soins. Ils ont ainsi percé la poche des eaux et permis au papa de couper le cordon quelques instants plus tard, avant que deux médecins du Samu arrivent.

Au préalable, ils avaient pris le temps de dresser un bilan par téléphone avec un docteur. Mais il a rapidement fallu parer au plus presser quand la maman s'est trouvée sur le point d'accoucher. "Dans nos cours de secouriste, il y a un petit chapitre sur les accouchements et dans nos camions, nous disposons toujours d'un kit dédié et à jour, en cas de besoin." Une fois le bébé arrivé, les trois soldats du feu se sont discrètement mis en retrait, non sans émotion.