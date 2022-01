Duclair. Normandie : un appel à témoins pour retrouver un homme disparu depuis près d'un mois

Cela fait plus de trois semaines que la famille de Sébastien Thierry n'a plus de nouvelles de lui. Depuis la soirée du lundi 19 juin 2017, précisément. La dernière fois qu'il a été vu, c'était vers 21h, à Duclair (Seine-Maritime), dans l'agglomération de Rouen.

43 ans, chauve et tatoué

Il s'agit d'un homme de 43 ans, chauve, qui arbore un tatouage sur l'épaule droite et qui portait notamment un bermuda rose et gris ainsi qu'un sac à dos rouge et vert foncé lors de sa disparition.

Appel à témoins

Les gendarmes de l'ex Haute-Normandie ont lancé un appel à témoins ce vendredi 7 juillet 2017 pour identifier les personnes qui auraient des renseignements sur sa disparition. Ces personnes sont invitées à contacter la gendarmerie du Trait au 02 35 37 90 57.

