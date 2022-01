Cabourg. Activités estivales à Cabourg

Le Club de plage de Cabourg (Calvados) propose des activités sur la plage pour tous les âges. Les plus petits et les 5-11 ans profitent d'animations et de concours, et les grands entre 11 et 14 ans peuvent s'essayer au char à voile, au karting et même au tir à l'arc !

Club de plage côté Est, Cabourg. Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Tarif : à partir de 7€ l'heure. Tél. 06 79 61 72 56.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

L'Agenda en Normandie : lundi 3 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Le festival Cabourg mon amour dévoile 9 nouveaux noms

Festival du film de Cabourg : la compétition empreinte d'espoir