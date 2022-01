Le château de Crèvecoeur est un des rares sites fortifiés préservé. On y accède par un unique pont puisqu'il est entouré d'un fossé rempli d'eau, et le château conserve sa structure d'origine avec ses fortifications et sa basse-cour. Le site accueille régulièrement des animations, comme les médiévales du 6 au 13 août 2017.

Château de Crèvecoeur-en-Auge. Plein tarif : 8€, tarif réduit (7-18 ans) : 5€, gratuit pour les moins de 7 ans. Prix variables en fonction des animations. Tél. 02 31 63 02 45.

