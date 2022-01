Caen. A l'université de Caen, un forum accueille les nouveaux étudiants

Les premiers pas à l'université ne sont pas toujours simples. Pour accompagner les nouveaux étudiants, l'université de Caen (Calvados) organise vendredi 7 et samedi 8 juillet 2017 son forum d'accueil. Au programme : stands avec de nombreuses informations pratiques sur les formations, l'inscription, le logement etc.

Un accompagnement apprécié par Marina, Alizée et Maïwenn, futures étudiantes à l'université de Caen.

Visites du Campus et offres des partenaires

Au-delà de l'accompagnement administratif, l'Université propose également aux étudiants six visites guidées par jours pour les aider à se repérer le jour J. "Je viens d'un petit collège-lycée, et le bâtiment impressionne un peu et donc c'est bien de pouvoir se repérer pour ne pas être perdu le jour de la rentrée", explique Maïwenn, future étudiante en droit.

Les partenaires de l'université sont également présents pour présenter leurs offres aux futurs étudiants.

Vendredi 7 et samedi 8 juillet de 10h à 18h, dans le Hall de droit du campus 1 de l'Université de Caen.

